Rusya'da çocuk kampında yangın: 4 ölü
Rusya'nın Habarovsk kentinde çocukların kaldığı çadır kampta çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Rus TASS haber ajansının haberine göre, Rusya'nın Habarovsk kentindeki "Holdomi" çocuk kampında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.
Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.
Polisin, olay yerinde soruşturma başlattığı belirtildi.
Medvedev: Bu durum kabul edilemez
Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, yaptığı açıklamada, Habarovsk bölgesinde kaç kampta çadırlarda ısıtma sisteminin kullanıldığının tespit edilmesi talimatı vererek, "Bu durum kabul edilemez." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA