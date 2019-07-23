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Rusya'da çocuk kampında yangın: 4 ölü

Rusya'nın Habarovsk kentinde çocukların kaldığı çadır kampta çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya'da çocuk kampında yangın: 4 ölü
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Rus TASS haber ajansının haberine göre, Rusya'nın Habarovsk kentindeki "Holdomi" çocuk kampında çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetti.

Yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi.

Polisin, olay yerinde soruşturma başlattığı belirtildi.

Medvedev: Bu durum kabul edilemez

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, yaptığı açıklamada, Habarovsk bölgesinde kaç kampta çadırlarda ısıtma sisteminin kullanıldığının tespit edilmesi talimatı vererek, "Bu durum kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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