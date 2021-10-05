Rusya'da COVID-19 ölümleri rekor kırdı

Rusya’da bir günde COVID-19'dan ölüm sayısı, 895 artarak 211 bin 696’ya çıktı. Böylelikle ölüm sayıları 3 Ekim'de kaydedilen 890 rakamını geçerek yeni bir rekora ulaştı.

Moskova’da 72, St. Petersburg’da 58, Sverdlovsk bölgesinde 41 can kaybı tespit edildi. COVID-19'la mücadele merkezinin açıklamasına göre, 5 Ekim Salı günü kaydedilen vaka sayısı 25 bin 110 arttı ve 7 milyon 637 bin 427’ye yükseldi.

Ülkede, Moskova 3 bin 827, St. Petersburg bin 894, Moskova bölgesi bin 788 vaka ile en çok vakanın görüldüğü yerler oldu.

Son 24 saatte 18 bin 568 kişinin iyileşmesiyle şimdiye kadar hastalığı atlatanların sayısı 6 milyon 759 bin 59’a ulaştı.