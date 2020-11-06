Rusya'da COVID-19 vakaları sıçrama yaptı, ölü sayısı 30 bine yaklaştı

Rusya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı salgının başından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı.

COVID-19 vakasının ilk olarak 31 Ocak'ta tespit edildiği, virüs nedeniyle ilk vefatın da 19 Mart'ta olduğu Rusya'da, salgının başlangıcından bu yana 20 bin 582 vakayla "en yüksek günlük rakam" görüldü.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 582 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam COVID-19 vakası sayısı 1 milyon 733 bin 440'a yükseldi.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 378 artarak 29 bin 887'ye, sağlığına kavuşanların sayısı da 16 bin 955 artarak 1 milyon 296 bin 124'e ulaştı.

Ülke genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yeniden yüzde 1,1'den yüzde 1,2'ye çıkarken, yeni vakaların yüzde 25,7'sinde semptom görülmedi.

Toplam test sayısı 63 milyon 500 bini aştı

Başkent Moskova'da son 24 saatte COVID-19 vakası sayısı 6 bin 253 artarak 456 bin 689'a, hayatını kaybeden sayısı ise 69 artışla 7 bin 140'a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 524 COVID-19 testinin yapıldığını ve toplam test sayısının 63 milyon 500 binden fazla olduğunu bildirdi.

Yetkililer artışa rağmen durumun kontrol altında olduğunu öne sürüyor

Rusya'da COVID-19 vakalarında her geçen gün artış olsa da yetkililer ikinci dalganın yaşanmadığını ve durumun kontrol altında olduğunu savunuyor.

Yetkililer soğuk algınlığı rahatsızlıklarıyla birlikte salgının yayıldığını ileri sürerken, ülkedeki salgının zirveye birkaç hafta içinde çıkacağını ifade ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, "Durum gergin, salgın devam ediyor." dedi. Vakaların artabileceğine dikkati çeken Peskov, durumun ek önlemlerin alınmasını gerektirdiğini belirtti.

Vakalar sonbaharla birlikte yeniden artmaya başladı

Bu arada, yaz aylarında tedbirlerin en az seviyeye indirildiği ülkede yeni eğitim-öğretim yılının başladığı 1 Eylül’den sonra vakalarda gözle görülür bir artış meydana geldi.

Hazirandan itibaren 10 binin altına düşen vakalar 16 Ağustos’ta 5 binin altına düşerek 4 bin 969’a inmişti.

Ülkede, 4 Eylül’de günlük vaka sayısı 5 bin 110’a yükseldi. Kısa sürede büyük bir sıçrama ile günlük vaka sayısı 9 Ekim’de 12 bin 126’ya çıktı ve salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı aşılmış oldu.

9 Ekim’e kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı 11 Mayıs’ta 11 bin 656 olmuştu. Son bir haftada günlük vaka sayıları ülkede sürekli en yüksek seviyelere ulaştı.

COVID-19 vakalarıyla birlikte ölü sayılarının da arttığı ülkede, 4 Kasım'da 389 kişinin yaşamını yitirmesiyle "en yüksek günlük ölü sayısı" görüldü.

Maske zorunluluğu yeniden getirildi

Haziran başında vaka sayılarının düşüşe geçmesi nedeniyle bölgedeki salgın durumuna göre alınan önlemler, ülkenin büyük bölümünde gevşetilmişti.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan vakalar nedeniyle ülkede yeniden bazı tedbirler getirildi. Ancak bu tedbirler maske ve eldiven kullanma zorunluluğu üzerine alındı.

Söz konusu önlemler kapsamında 28 Ekim’de halka açık alan, toplu ulaşım araçları, taksi, araç park yerleri ve asansörlerde maske kullanılması zorunlu hale geldi.

Moskova hariç, ülkenin tüm şehirlerinde 23.00-06.00 saatleri arasında eğlence mekanları, restoran, bar ve kafelerin faaliyetleri yasaklandı.

Başkent Moskova’da pek çok firma bir kısım personelini uzaktan çalıştırma metoduna geçirdi.