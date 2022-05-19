Rusya’da dolar ve euro hariç döviz satışlarında kısıtlamalar kalktı
Rusya Merkez Bankası, dolar ve euro hariç vatandaşlara yönelik tüm nakit döviz satışlarını serbest bıraktı.
Rusya Merkez Bankasından yapılan açıklamada, ülkedeki bankalarda bulunan döviz rezervleri sayesinde, nakit döviz işlemlerindeki kısıtlamaların hafifletilmesine karar verildiği belirtildi.
Vatandaşlara dolar ve euro dışında tüm nakit döviz birimlerindeki satışların artık serbest bırakıldığı açıklandı.
Rusya’da yaptırımlar nedeniyle 9 Mart’ta döviz satışlarına bazı yasak ve sınırlamalar getirilmişti. Dolar ve euroya yönelik kısıtlamaların da 9 Eylül’de kaldırılması bekleniyor.