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Rusya’da ‘dost olmayan’ ülke şirketlerine ruble ile borç ödeme kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle Rus şirketleri, ‘dost olmayan’ ülkelerdeki şirketlere borçlarını rubleyle ödeyebilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan kararnameyle, Rus şirketlerine ‘dost olmayan’ ülkelerdeki şirketlere borçlarını ruble cinsinden ödemelerine izin verildi.

Kararnameye göre, ‘dost olmayan’ ülkelerin belirlenmesi için de hükümete iki gün süre tanındı.

 