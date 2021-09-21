Rusya'da emeklileri kızdıran açıklama

Rusya’daki emeklilere yönelik destek paketleriyle ilgili görüşlerini belirten Şvetsov, vatandaşların kendi emeklilik planlarını oluşturmaları gerektiğini savundu. Şvetsov, “Bir vatandaşa yardım etmek, vatandaşın kendisi tarafından oluşturulması gereken iyi bir emeklilik paketi oluşturmasını sağlamakla olmalıdır. Bir kişi tamamen devlete güvenerek emekli olduğunda buna sosyalizm denir.” ifadelerini kullandı.

Emeklilikten önce gayrimenkule yatırım yapılabileceği tavsiyesinde bulunan Şvetsov, “Ruslar şu anda emekliliklerini destekleyebilecek hisse senedi ve tahvillerden de gelir elde etmeye başladılar.” dedi.

Şvetsov’un açıklamaları, Rusya’da büyük tepki çekti. Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, konuya ilişkin gazetecilere bir açıklama yaparak, “Talihsiz açıklamaları üzüntüyle öğrendim. Çok sayıda vatandaşın yaşlılık için tasarruf yapma fırsatı yoktu ve onlar için uygun desteklerin sağlanması yetkililerin önceliklerinden biri olarak nitelendirmiştir.” ifadelerini kullandı.