Rusya'da enflasyon son 20 yılın zirvesinde
Rusya’da yıllık enflasyon yüzde 17,62 ile Şubat 2002’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
AA
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Rusya Federal İstatistik Kurumunun (Rosstat) verilerine göre, yaptırımlandan sonra ülkedeki ürünlerin fiyatlarında 9-15 Nisan'ı kapsayan haftada önemli artış gerçekleşti.
Haftalık enflasyon yüzde 0,2 seviyesinde gerçekleşirken, yıllık enflasyon da 0,2 puan artarak Şubat 2002’den bu yana ilk defa yüzde 17,62'ye çıktı.
Uzmanlar, yaptırımlar nedeniyle ülkedeki enflasyon oranının yıl sonu itibarıyla yüzde 20'ye çıkacağını öngörüyor.
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