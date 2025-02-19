Rusya'da eski milletvekiline 'iktidarı ele geçirme' suçlaması

Rusya'da Duma eski milletvekili İlya Ponomaryov hakkında dava açıldı. Gerekçe ise iktidar ele geçirmek amacıyla plan yapmak....

Rusya Federal Güvenlik Servisin'den (FSB) yapılan açıklamaya göre; Ponomaryov, 2022'de Polonya'da 'Halk Milletvekilleri Kongresi' adlı siyasi hareketi kurdu.

Söz konusu hareketin 'sürgündeki yeni Rus hükümeti' olarak nitelendirildiği ifade edilen açıklamada, Ponomaryov'un ayrıca Rusya'daki iktidarı ele geçirmek için Ukrayna ile bağlantılı bir askeri örgütle çalıştığı ileri sürüldü.

AA'nın aktardığı açıklamada, FSB'nin, iktidarı ele geçirme planı yaptığı suçlamasıyla Ponomaryov'a dava açtığı kaydedildi.

Rusya'ya dönerse müebbet alabilir

Ponomaryov'la bağlantılı kişilerin evlerinde aramalar yapıldığı belirtildi.

Rusya'daki yabancı ajanlar, teröristler ve aşırılıkçılar listesinde bulunan Ponomaryov hakkında, 2022'de ülke dışında bulunması nedeniyle mahkemece gıyaben tutuklama kararı alınmıştı.

Ponomaryov'a Rusya'ya dönmesi halinde müebbet hapis cezası verilebilir.