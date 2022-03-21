Rusya’da Facebook ve Instagram’ın faaliyetleri yasaklandı

Rusya Başsavcılığı’nın, Facebook ve Instagram’ın aşırılık yanlısı olduğu gerekçesiyle kapanmalarını talep ettiği dava, başkent Moskova’daki Tverskoy mahkemesinde görüldü.

Meta’nın aşırılık yanlısı olduğu hükmüne varan mahkeme, şirketin Rusya’da Facebook ve Instagram ürünlerini kullanmasını yasakladı.

Söz konusu siteleri kullanmaya devam eden vatandaşların aşırılık yanlısı olarak değerlendirilmeyeceğini belirten mahkeme, şirketin bir diğer ürünü WhatsApp’ın ise yasaklanmadığını açıkladı.

WhatsApp’ın yanı sıra, Instagram ve Facebook'un ana şirketi Meta, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceğini açıklamıştı.