Rusya'da füze fabrikasında yangın
Rusya'da kıtalararası balistik füze fabrikasında yangın çıktı. Depo bölümündeki yangın bir faciaya neden olmadan söndürüldü.
Rusya'nın önemli askeri tesislerinden olan ve Krasnoyarsk şehrinde bulunan Krasmaş fabrikasının deposunda dün başlayan yangın sabah saatlerinde söndürüldü.
Fabrikada kıtalararası balistik füze Sarmat'ın üretimi gerçekleştiriliyor.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve Krasnoyarsk Valiliği, gece boyunca süren yangın sonucunda 2500 metrekarelik alanda çatının çöktüğü açıklamasını yaptı.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten bakanlık yetkilileri, olayın, elektrikli ekipmanla çalışma kurallarının ihlalinden kaynaklanmış olabileceğini belirttiler.
Tamamen söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, Sarmat'ın üretildiği alanın yangından etkilenmediği ifade edildi.
Yaklaşık 200 ton ağırlığında olan ve 2010'dan beri üzerinde çalışılan Sarmat'ın, 11 bin ila 18 bin kilometrelik bir menzile sahip olduğu söyleniyor.
Kaynak: AA