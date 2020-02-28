Rusya'da Güvenlik Konseyi acil toplandı
Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından acil toplanan Güvenlik Konseyinde İdlib'deki durum ele alındı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından acil toplanan Güvenlik Konseyinde İdlib'deki durum ele alındı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyini acil topladığını bildirdi.
Toplantıda, İdlib'deki durumun ele alındığını vurgulayan Peskov, "Suriye ordusuna yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin kışkırtıcı eylemleri sonucunda İdlib'deki durumun kötüleşmesiyle ilgili endişe edildiği dile getirildi." ifadelerini kullandı.
Esad güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Putin, sabah saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde, İdlib'deki son durumu değerlendirmişti.
Kremlin: Gözlem noktalarındaki Türk askerler zarar görmedi
Türk ve Rus heyetler üçüncü kez görüşüyor
CHP'den Meclis'te olağanüstü toplantı talebi
Kaynak: AA