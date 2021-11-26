Rusya’da iki doz aşı sayısı 60 milyonu geçti

Rusya Koronavirüsle Mücadele Merkezi, “26 Kasım itibariyle, 69 milyon 468 bin 166 kişiye aşının ilk dozu yapıldı, iki doz yaptıran kişilerin sayısı da 60 milyon 795 bin 702’ye ulaştı” açıklamasını yaptı.

Rusya’da şu an uygulanmakta olan aşılar arasında Sputnik V, EpiVakKorona, KoviVak ve Sputnik Light aşıları yer alıyor.

Açıklamada, “Toplum düzeyindeki bağışıklık yüzde 51.8 oldu” dendi. Geçen hafta bu rakam yüzde 50.2’ydi.

Son 24 saatte 34 bin 690 yeni COVID-19 vakası tespit edilirken şimdiye kadar kaydedilen vaka sayısı 9 milyon 502 bin 879’a çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı da gün içinde 1235 artarak 270 bin 292’ye yükseldi. İyileşenlerin sayısı da 36 bin 145 artışla 8 milyon 200 bin 971’e ulaştı.