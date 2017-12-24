Rusya'da iktidar partisinden Putin'e destek

24 Aralık 2017

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e iktidardaki Birleşik Rusya partisinden beklenen destek geldi.

Birleşik Rusya lideri ve Başbakan Dmitriy Medvedev, 18 Mart'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçimlerinde Vladimir Putin'i destekleyeceklerini açıkladı. Medvedev, dün düzenlenen parti toplantısında, "Tüm desteğimizle Vladimir Vladimiroviç'in arkasındayız" dedi.

Putin, bu ay başında yaptığı açıklamada devlet başkanlığına dördüncü kez aday olacağını ilan etmişti. Rusya lideri daha sonra yaptığı açıklamada da bağımsız aday olacağını duyurmuştu.

Toplantıda konuşan Putin de, seçilmesi halinde iş dünyasına önemli ayrıcalıklar sağlayacağını, yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele için daha fazla adım atacağını söyledi.

Komünistlerden sürpriz aday

Öte yandan 2016'daki genel seçimlerde Birleşik Rusya'nın ardından ikinci parti olan Rusya Komünist Partisi, devlet başkanlığına sürpriz bir isim olan iş adamı Pavel Grudinin'i aday gösterdi.

Uzun süredir partinin lideri olan Gennadi Zuganov'un yerine Putin'e karşı yarışacak Grudinin'in, 1990'lardan bu yana Moskova yakınlarındaki bir devlet çiftliğini yönettiği belirtildi.

Kaynak: Reuters