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Rusya’da Instagram’a erişim engeli

Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer almasından dolayı Rusya’da Instagram’a erişimin engellendiği açıklandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya’da, sosyal medya sitesi Instagram’a erişim engellendi.

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Instagram’da Rus vatandaşlarına yönelik şiddet eylemleriyle ilgili çağrıların yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, “Rusya Başsavcılığının talebi üzerine, Rusya’da Instagram’a erişim engellenmiştir.” ifadesine yer verildi.

Instagram’ın ana şirketi Meta’nın İletişim Direktörü Andy Stone, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşa destek veren Ruslar ve savaşa katılan Rus askerlerine karşı şiddet içerikli mesajlara izin vereceklerini söylemişti.

 

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