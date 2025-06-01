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Rusya’da köprü yolcu treninin üzerine çöktü: 7 ölü, 66 yaralı

Rusya'nın Bryansk bölgesinde otoyol köprüsünün seyir halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken 66 kişi de yaralandı.

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Rusya’da köprü yolcu treninin üzerine çöktü: 7 ölü, 66 yaralı
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Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki otoyol köprüsünün Klimov-Moskova seferini gerçekleştiren yolcu treninin üzerine çöktüğünü duyurdu.

7 ölü, 66 yaralı

Arama kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmalarının sürdürdüğünü belirten Bogomaz, "Köprünün çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 3 çocuk dahil 66 kişi yaralandı. Bunlardan 44'ü hastaneye kaldırıldı, 22'si ise ayakta tedavi edildi" ifadelerini kullandı.

Rusya Demir Yollarından yapılan açıklamada, köprünün ulaşıma müdahale edilmesi sonucu çöktüğü savunuldu.

 

Rusya’da köprü yolcu treninin üzerine çöktü: 7 ölü, 66 yaralı - Resim : 1

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA