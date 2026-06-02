Rusya'da kritik tesise İHA saldırısı! Petrol rafinerisinde yangın çıktı

Rusya'nın Krasnodar Krayı bölgesinde bulunan Ilsky petrol rafinerisinde, insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından yangın çıktığı bildirildi.

Bölgesel operasyon merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Ilsky petrol rafinerisinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktı. İlk bilgilere göre can kaybı yaşanmadı" ifadelerine yer verildi.

Yangına ilişkin ilk belirlemelerde herhangi bir can kaybı olmadığı aktarılırken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Rusya'dan Ukrayna bölgelerine operasyon açıklaması

Öte yandan Rusya'nın Kuzey Kuvvetler Grubu, gece boyunca Ukrayna'nın Sumı ve Harkiv bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik operasyonlar düzenlendiğini öne sürdü.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye yapılan açıklamada, Sever grubuna bağlı TOS-1A ağır alev makineli sistem ekiplerinin gece boyunca üç ayrı atış görevi gerçekleştirdiği iddia edildi.

Rus tarafının açıklamasına göre Sumı bölgesinde bir mevzi, iki İHA kontrol noktası ve 20'den fazla Ukraynalı asker hedef alındı.

Harkiv'de askeri hedeflerin vurulduğu iddia edildi

Açıklamada, Harkiv bölgesindeki operasyonlarda da Ukrayna ordusuna ait bazı askeri unsurların hedef alındığı ileri sürüldü.

Rus tarafı, bölgede bir M-101 obüsü, bir 2S1 Gvozdika kundağı motorlu top, bir tank ve iki mühimmat deposunun imha edildiğini iddia etti.

Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede toplam 55 asker kaybettiği öne sürüldü.

"Ukrayna'da yaklaşık 16 bin 500 yabancı paralı asker bulunuyor"

Rus güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde ise Ukrayna'da yaklaşık 16 bin 500 yabancı paralı askerin görev yaptığı öne sürüldü.

Kaynaklar, bu kişilerin yaklaşık yüzde 30'unun, yani 5 bin civarında yabancı paralı askerin Harkiv bölgesinde yoğunlaştığını iddia etti.

Yabancı savaşçılar arasındaki en hızlı kayıpların Kupiansk hattında yaşandığı öne sürülürken, bazı kişilerin sözleşmelerini kısa sürede sonlandırabileceği belirtildi.

Rus kaynaklar ayrıca Ukrayna'daki yabancı personelin yaklaşık 7 bininin Kolombiya vatandaşı olduğunu iddia etti.