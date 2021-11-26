Rusya'da maden faciası: 52 madenci hayatını kaybetti

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemorovo bölgesinde bir kömür madeninde yaşanan gaz kaçağında kurtarma ekibinden altı kişi de dahil olmak üzere en az 52 kişi hayatını kaybetti. Haber, Rus haber ajanslarında yer aldı.

Olay, Rusya'da Sovyet döneminden beri meydana gelen en kötü maden facialarından biri niteliğinde.

Bölgenin soruşturma komitesi, Listvyazhnaya maden müdürü ve yardımcısı da dahil olmak üzere üç kişinin güvenlik kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle tutuklandığını açıkladı.

Komite havalandırma kuyusunun gaz ile dolarak madencilerin boğulmasına yol açtığını belirtti. Rusya devlet televizyonunda yer alan habere göre, savcılar madende metan patlaması yaşandığını düşünüyor.

Madenin yer aldığı kömür üretim bölgesi Kemerovo, Moskova'nın 3,500 km doğusunda yer alıyor. Kemerovo'da daha önce de pek çok ölümcül maden kazası meydana geldi.