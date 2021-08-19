Rusya'da Mig-29 düştü: 1 ölü
Rus Mig 29 tipi savaş uçağı, Astrahan’da düştü. Pilot hayatını kaybetti.
AA
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Rusya Savunma Bakanlığı, Mig-29 tipi savaş uçağının Astrahan’da Aşuluk poligonu civarında boş bir bölgeye düştüğünü bildirdi. Mühimmat taşımayan uçağın pilotu hayatını kaybetti.
Uçağın düşüş nedenini araştırmak üzere Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanlığı bölgeye bir ekip gönderdi.
Rusya'da 17 Ağustos'ta da İl-112V tipi askeri nakliye uçağı düşmüş, kazada 3 kişi hayatını kaybetmişti.
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