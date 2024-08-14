Rusya'da Moskova Borsası'nda işlemle durduruldu
Rusya'da geçen haziran ayında teknik gerekçelerle işlemlerin durduğu Moskova Borsası'nda bugün bir kez daha işlemler durduruldu. Bugünkü uygulamanın nedeni açıklanmadı.
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Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, tüm işlemlerin durdurulduğu belirtildi.
İşlemler tekrar başlatıldığında yeni bir duyuru yapılacağı kaydedilen açıklamada, durdurmanın nedenine dair bilgi paylaşılmadı.
Moskova Borsasında son olarak 13 Haziran'da teknik gerekçelerden ötürü sabah seansı işlemleri durdurulmuştu.