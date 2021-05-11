Rusya'da okula silahlı saldırı: 13 kişi hayatını kaybetti

Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir okulda silahlı saldırı düzenlendi. Bölgeden gelen ilk bilgilere göre saldırıda en az 13 kişi yaşamını yitirdi.

Olay hem İşçi Bayramı hem de İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nın yenilgisinin yıl dönümü nedeniyle Rusya genelindeki 11 günlük resmi tatilin ardından başlayan ilk iş gününde yaşandı. Silah seslerinin duyulmasının ardından okula çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi sevk edildi.

Resmi kayaklar, okulda, ateş açtığından şüphelenilen yaklaşık 17 yaşında bir erkek gencin gözaltına alındığını duyurdu.