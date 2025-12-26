Rusya’da otomobil fabrikalarının tümü yeniden üretime başlıyor

Manturov, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, ülke ekonomisine ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın insansız hava aracı üretiminde yoğun çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Manturov, “Üretimi yerelleştirirken hacmi artırmaya ve savunma bakanlığının gereksinimlerine yanıt veriyoruz. Bu alanda tüm geliştiricilerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Manturov, Rusya'nın dış ticaret görünümüne de değinerek, “Dost ülkelerin dış ticaretimizdeki payı 2021’de yüzde 60 seviyesindeyken bugün yüzde 80’e ulaştı. Bu ülkeler arasında Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Doğu, Asya ve Afrika ülkeleri yer alıyor. Bu eğilim güçlü bir şekilde devam ediyor ve şirketlerimiz rotalarını ve işbirliği zincirlerini yeniden yapılandırıyor.” diye konuştu.

Yaza kadar tüm tesisler üretime geçecek

Batılı otomobil şirketlerinin Rusya’dan çekilmelerinin ardından geride kalan otomobil üretim tesislerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Manturov, "Bu tesislerin yüzde 80’inde üretim başladı ve gelecek yaz dönemine kadar tüm tesisler üretime geçmiş hale gelecek. Bu tesisler hem Rus hem de Güneydoğu Asya’dan ortaklar tarafından işletiliyor." bilgilerini verdi.

Manturov, politika faizindeki artışla birlikte bu yıl zor bir dönemden geçen Rus otomobil sektörüne de değinerek, “Bu yıl yeni otomobil satışları yüzde 19 azalarak 1 milyon 450 bine geriledi.” dedi.