Rusya'da otomobil satışları yüzde 78,5 düştü
Rusya'da otomobil satışları, 2022 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 78,5 düşüşle 33 bine geriledi.
Rusya’ya yaptırımlar nedeniyle ülkedeki otomobil satışları bu yılın nisan ayında 33 bine geriledi. Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapora göre, Rusya’da eni otomobil satışlarının yüzde 78,5 azalarak 33 bine geriledi.
Raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz’ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 78 düştüğü bilgisine yer verildi.
Raporda, Volkswagen ve Toyota marka araçların satışlarında yüzde 91’e varan düşüşler dikkati çekti.
Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.
Uzmanlar, lojistik sorunlarının da ülkede yedek parça sıkıntısı yaşattığını ve bu durumun otomobil fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattığını belirtiyor.