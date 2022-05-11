Rusya'da otomobil satışları yüzde 78,5 düştü

Rusya’ya yaptırımlar nedeniyle ülkedeki otomobil satışları bu yılın nisan ayında 33 bine geriledi. Merkezi Rusya'da bulunan Avrupalı İşletmeler Birliği (AEB) tarafından yayımlanan rapora göre, Rusya’da eni otomobil satışlarının yüzde 78,5 azalarak 33 bine geriledi.

Raporda, Rus otomobil üreticisi Avtovaz’ın yeni otomobil satışlarının da yüzde 78 düştüğü bilgisine yer verildi.

Raporda, Volkswagen ve Toyota marka araçların satışlarında yüzde 91’e varan düşüşler dikkati çekti.

Çok sayıda küresel otomobil şirketi, Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Uzmanlar, lojistik sorunlarının da ülkede yedek parça sıkıntısı yaşattığını ve bu durumun otomobil fiyatlarında yukarı yönlü baskı yarattığını belirtiyor.