Rusya'da 'panik alışverişi'

Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında ülkedeki faaliyetlerini durdurma kararı alan uluslararası kozmetik ve kişisel bakım markalarının mağazalarında yaşanan panik alışverişi, mağaza önlerinde saatler süren kuyruklara yol açıyor.

Batılı kozmetik ve kişisel bakım markalarının yoğun şekilde tercih edildiği Rusya'da, yaptırımlar nedeniyle bu markaların ülkeden çıkma kararı alması mağazalarda panik alışverişine neden oldu. Bu durum, mağaza önlerinde saatler süren kuyruklara yol açıyor.

Sephora, Victoria's Secret, Dior, The Body Shop, Chanel ve Mac gibi markaların Rusya'daki günlük satışları, mağazalarının kepenklerini indirmeden önce katlandı.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinde Batılı markaların ülkedeki faaliyetlerini askıya alma kararı kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratırken, henüz ülkeden çıkma kararı açıklamayan bazı Batılı markaların mağazalarındaki alışveriş yoğunluğu da giderek artıyor.

Yüzde 65'i ithal

Rusya'da tüketilen kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin yüzde 65'i ithal ediliyor. Sektörün yıllık ithalatı yaklaşık 3,5 milyar dolar olurken, 800 milyon dolar seviyesinde de ihracatı bulunuyor.

Fransa, Almanya, İtalya, ABD, Polonya, Birleşik Krallık, Güney Kore, Çin, İrlanda ve İspanya, Rusya'nın bu sektörde en fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında yer alıyor.

Rusya'da dijital platformlardan alışveriş son dönemde artmasına karşın her yaştan çok sayıda müşteri, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerini hala mağazalardan alıyor.