Rusya'da Putin'e güven yüzde 81
Rus halkının yüzde 81,1', Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güveniyor.
Foreks
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Rusya'da VTsIOM tarafından yapılan ankete, Rus halkının yüzde 81,1'inin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvendiklerini ortaya koydu.
Ankete göre, Putin'in icraatlarını onaylayanların oranı yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşti.
Putin'in kişiliğine güvenip güvenmedikleri sorulanların yüzde 15,6'sı negatif görüş belirtti.
Putin'in icraatlarını onaylamayanların oranı yüzde 13,4 oldu.