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Rusya'da Putin'e güven yüzde 81

Rus halkının yüzde 81,1', Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güveniyor.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya'da VTsIOM tarafından yapılan ankete, Rus halkının yüzde 81,1'inin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvendiklerini ortaya koydu.

Ankete göre, Putin'in icraatlarını onaylayanların oranı yüzde 78,7 seviyesinde gerçekleşti.

Putin'in kişiliğine güvenip güvenmedikleri sorulanların yüzde 15,6'sı negatif görüş belirtti.

Putin'in icraatlarını onaylamayanların oranı yüzde 13,4 oldu.