Rusya'da skandal işkence ve taciz görüntüleri ardından 18 kişi görevden alındı

FSİN Saratov Bölge Başkan Vekili Anton Efarkin, Rus GTRK-Saratov kanalına yaptığı açıklamada, görüntülerin yayınlanmasının ardından beş kamu davasının açıldığını belirtti. Efarkin, “18 FSİN görevlisi görevden alındı, 11 kişi ise en sert disiplin cezalarına çarptırıldı.” diye konuştu.

Ekim başında bir internet portalı üzerinden Rusya’nın bazı cezaevlerinde gardiyanlar tarafından mahkumlara sistematik işkence ve taciz görüntülerinin yer aldığı videolar yayımlanmıştı. Cezaevi arşivlerinden sızdırılan 40 gigabaytlık video arşivinde mahkumlara yapılan işkence ve taciz görüntüleri kamuoyunda tepki çekmişti.

Rusya İçişleri Bakanlığı, bazı cezaevlerindeki işkence ve taciz görüntüleri içeren video arşivini sızdıran bilgisayar programcısını arananlar listesine alması rağmen yeni görüntüler yayınlanmaya devam ediyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, skandala ilişkin soruşturmaların sürdüğünü ve yeni yayınlanan görüntülerin de dikkate alınacağını söyledi.