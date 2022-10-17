  1. Dünya Gazetesi
  2. Dünya
  3. Rusya'da Su-34 tipi savaş uçağı kent merkezine düştü
Takip Et

Rusya'da Su-34 tipi savaş uçağı kent merkezine düştü

Rusya'nın Yeysk kentinde Su-34 tipi bir savaş uçağı 9 katlı apartmanın üzerine düştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Rusya'nın Krasnodar Bölgesi'ndeki Yeysk kentinde yerleşim bölgesine savaş uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güney Askeri Bölgesi askeri havaalanından eğitim uçuşu yapmak için kalkış yapan bir Su-34 uçağı Yeysk şehri içinde düştü" denildi.

Pilotun kazadan önce kendisini uçaktan fırlattığı ifade edilen olayda, pilotun raporuna göre uçağın düşme nedeninin kalkıştan hemen sonra uçağın motorlarından birinin alev alması olduğu belirtildi. Düşen uçağın yakıt tankları büyük bir şiddetle patladı.

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, uçağın düştüğü binada yangın çıktı. Kazada ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Rusya, Fas’ta nükleer güç santrali inşası için anlaşmayı onayladı

Rusya Haberleri

Rusya, Fas’ta nükleer güç santrali inşası için anlaşmayı onayladı
Bu konularda ilginizi çekebilir
Rusya