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Rusya'da Telegram ve VKontakte’ye 6.5 milyon ruble ceza

Rusya'da bir mahkeme yasaklanan içerikleri yayınladığı gerekçesiyle Telegram’a 5 milyon ruble, VKontakte sitesine 1,5 milyon ruble para cezası verdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumunun (Roskomnadzor) Telegram ve VKontakte aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere Telegram ve VKontakte üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Telegram’a 5 milyon ruble, VKontakte’ye 1,5 milyon ruble para cezası verdi.

Roskomnadzor, daha önce de benzer gerekçelerle Facebook, Instagram, TikTok gibi sosyal medya platformları aleyhine davalar açmıştı.

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