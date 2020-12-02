Rusya'da toplu aşılama gelecek hafta başlayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıda, COVID-19 salgınına dair değerlendirmelerde bulundu. Rusya’nın aşı üretimi ve sevkiyatı konusunda toplu aşılamaya hazır olduğunu anlatan Putin, “Bu yüzden gelecek hafta sonu itibarıyla toplu aşılamaya başlanmasını istiyorum.” diye konuştu.

" Aşılama öncelikle sağlık çalışanları ile başlayacak"

Rusya’da 2 milyon doz COVID-19 aşısının üretildiğini belirten Putin, “Bu da bize toplu olmasa da geniş çaplı aşılamaya başlama fırsatı veriyor. Aşılama öncelikle sağlık çalışanları ve öğretmenlerle başlayacak.” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugün yaptığı açıklamada, ülkede yapılacak toplu aşılamada Rus vatandaşlarının öncelik sahibi olacağını söylemişti.

Rus yapımı Sputnik V ve EpiVakKorona adlı iki COVID-19 aşısının üretimlerine bir süre önce başlamıştı.