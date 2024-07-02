Rusya'da Twitch'e 'yasaklı içerik' cezası
Rusya'da sosyal medya platformu Twitch'e 12 bin dolar para cezası verildi. Karara gerekçe olarak ise Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitch üzerinden kolayla ulaşılabilmesi gösterildi. Mahkemenin bu kararı, platforma ilk ceza değil.
AA
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitch aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.
Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitch üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, platforma 1 milyon ruble para cezası verdi.
Ülkede benzer ihlallerden ötürü daha önce de Twitch'e çeşitli para cezaları uygulanmıştı.