Rusya'da yasalara uymayan Google'a para cezası
Rusya'da, bazı içeriklere erişimi engellemediği gerekçesiyle Google'a para cezası verildi. Başkent Moskova'da görülen davada, bazı yasaklı içeriklere erişimi engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren mahkeme, Google'ın 3,8 milyon ruble (38 bin dolar) para cezası ödemesine hükmetti.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Rusya'da, platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren, Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 38 bin dolar) ceza verildi.
Ülkede Apple, TikTok ve Telegram gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.