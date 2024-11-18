Rusya'da yasalara uymayan Google'a para cezası

Rusya'da, platformda bazı yasaklı içeriklere erişim engellenmediği için yasalara uyulmadığına kanaat getiren, Google'a 3,8 milyon ruble (yaklaşık 38 bin dolar) ceza verildi.

Ülkede Apple, TikTok ve Telegram gibi çeşitli yabancı platformlara da daha önce benzer gerekçeyle para cezaları verilmişti.