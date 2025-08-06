Rusya'daki 8,8'lik deprem sonrası Kamçatka Yarımadası 2 metre kaydı

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası geçtiğimiz hafta 8,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Bu sarsıntı, kayıtlara geçen en büyük altıncı deprem olarak tarihe geçti. Depremin ardından Şili ve ABD'nin batı kıyılarına kadar uzanan geniş bir bölgede tsunami uyarıları yapıldı.

Ana karadan 2 metre uzaklaştı

Depremin ardından yapılan sismik ölçümlerde çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı. Rusya Bilimler Akademisi'nden bilim insanları, yarımadanın özellikle güney kesiminde kara kütlesinin güneydoğuya doğru yaklaşık 2 metre kaydığını tespit etti. Bu durum, 2011 yılında Japonya'da meydana gelen 9 büyüklüğündeki Tohoku depreminde yaşanan yer değiştirmeyle benzerlik gösteriyor.O deprem de tarihin en büyük beşinci depremiydi.

Rusya Bilimler Akademisi, "Jeodinamik gözlemler sonucunda ön hesaplamalar yaptık. Görünen o ki hepimiz oldukça belirgin şekilde güneydoğuya kaydık. 30 Temmuz’daki depremin ardından gözlemlenen en büyük yer değişimleri, yarımadanın güney kesiminde gerçekleşti" açıklamasında bulundu.

'Elastik geri sekme' etkisi

Uzmanlara göre, normal koşullarda tektonik plakalar yılda yaklaşık 1,5 santimetre hareket eder. Ancak Kamçatka gibi fay hatlarının kilitlendiği bölgelerde bu hareket durur ve büyük bir basınç birikir. Bu enerji bir depremle birlikte açığa çıkar ve bilim insanlarının 'elastik geri sekme' olarak adlandırdığı süreç gerçekleşir.

Deprem sırasında plakalar birbirinin üzerinden kayarak aniden metrelerce hareket eder. Bu hareketlilik, depremin ardından günler hatta haftalar boyunca sürebilir. Kamçatka'daki 8,8 büyüklüğündeki depremde de aynı mekanizma sonucunda yarımada 2 metre güneydoğuya kaydı.

40 bin kilometrelik 'Ateş Çemberi'

Bilim insanları, deprem sonrası bölgede yaşanan sismik hareketliliğin iki volkanik patlamayı tetiklediğini belirtiyor. Kamçatka, Pasifik Okyanusu'nu çevreleyen 40 bin kilometrelik 'Ateş Çemberi' üzerinde yer alıyor. Bu bölge, dünyadaki 425'ten fazla aktif volkandan 22'sine ev sahipliği yapıyor ve sismik açıdan dünyanın en hareketli alanlarından biri olarak biliniyor.