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Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlamada 1 kişi öldü

Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde dün meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya'daki askeri birlikte meydana gelen patlamada 1 kişi öldü
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Rusya'nın Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde dün meydana gelen patlamada 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Krasnoyarsk bölgesindeki Açinsk şehrinde dün meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi yaralandı.

Silah yükleme işlemleri esnasında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Açinsk kentindeki askeri birliğin cephanesinde dün patlama olmuştu.

Olay yerinin etrafındaki yerleşim birimlerinden binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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