Rusya’daki kayıp, Suudi Arabistan’la telafi edilecek
Savaş nedeniyle Rusya’da iş kaybı yaşayan müteahhitler gözünü Körfez’e dikti. Dünyanın 2. büyük şirketi Saudi Aramco yetkilileri, Türk müteahhitlerle buluştu. Müteahhitler 3 trilyon dolar yatırım portföyüne sahip Suudi Arabistan’da 10 milyar dolarlık iş üstlenmeyi hedefliyor.
Türk müteahhitlerin en büyük pazarı olan Rusya’daki taahhüt işleri, savaş nedeniyle hızlı biçimde yavaşladı. Sektörün 2023 yılında 11 milyar dolarlık proje üstlendiği Rusya’da bu rakam geçen yıl 2,3 milyar dolara ve bu yılın ilk 5 ayında da 626 milyon dolara geriledi. Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde doğacak bu açığı, son dönemde ısınan siyasi ilişkilere paralel artan sektörel temaslar neticesinde Suudi Arabistan’ın kapatması bekleniyor. Ülkenin dünya devi şirketi Saudi Aramco’nun ilgisi, savaşın etkileri üzerine yurt dışında yeni pazar ve proje arayışını hızlandıran Türk müteahhitlerin yüzünü güldürdü. Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) üyeleri, Aramco yetkilileriyle 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde Ankara’da bir araya geldi. Yıllık 50 milyar dolarlık proje portföyüne sahip Aramco, Türk müteahhitler için büyük bir iş potansiyeli taşıyor. Suudi Arabistan, genel olarak taahhüt alanında yakın dönemde toplam 3 trilyonu bulacak dev yatırım portföyüyle bölgede öne çıkarken; Türk müteahhitleri için ilk aşamada yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli barındırıyor.
“Sıkıntılar geride kaldı”
TMB ve Aramco işbirliğinde Ankara’da düzenlenen “Suudi Arabistan’da İş Fırsatları” konulu etkinliğe, 80 dolayında Türk müteahhit ve teknik müşavirlik firmasından temsilciler katıldı. TMB Başkanı M. Erdal Eren,, Suudi Arabistan’ın Türk müteahhitlerin yurt dışı faaliyetlerinde yaklaşık 25 milyar dolar tutarındaki 386 proje ile altıncı ülke konumunda yer aldığını, iki ülke arasında yaşanan sıkıntıların geride kaldığını ve Aramco’nun yeni dönem projelerinde yer alarak Suudi Arabistan’ın kalkınma programlarına katkıda bulunmak istediklerini ifade etti.
Aramco Kıdemli Başkan Yardımcısı Abdulkarim A. Al-Ghamdi ise, Türkiye’nin başarılı bir geçmişe sahip birçok yetkin ve saygın müteahhitlik firmasına ev sahipliği yaptığını, Aramco’nun hedeflerine ulaşmak için Türk müteahhitlik firmalarının uzmanlığından faydalanmayı amaçladığını ifade etti. Al-Ghamdi, Aramco’nun petrol, doğal gaz, petro-kimya, enerji ve elektrik, altyapı ve konut projeleri gibi farklı alanları kapsayan bir proje portföyüne sahip bulunduğunu belirterek, önümüzdeki yakın dönemde başlatılması planlanan 100 milyar doların üstünde projenin planlama sürecinin devam ettiğini kaydetti.
Yurt dışından 5 ayda 6,5 milyar dolarlık proje
Türk müteahhitlik sektörünün ocak-mayıs döneminde yurt dışında üstlendiği proje tutarı 6,5 milyar dolar oldu. Bu yılın 5 ayında 96 proje üstlenilirken, projelerin ortalama bedeli ise 67,2 milyon dolar olarak hesaplandı. Yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972’den mayıs ayı sonuna kadar, 133 ülkede 479,5 milyar dolar değerinde 11 bin 745 proje üstlendi. 1972 yılından bugüne kadar üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya yüzde 20,4’lük payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkede bugüne kadar 97,9 milyar dolarlık proje gerçekleştirildi. Suudi Arabistan pazarı da yüzde 5,2’lik pay ve 24,9 milyar dolarlık proje bedeliyle öne çıktı.