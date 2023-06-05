Rusya’daki kayıp, Suudi Arabistan’la telafi edilecek

Türk müteahhitlerin en büyük pazarı olan Rus­ya’daki taahhüt işleri, savaş nedeniyle hızlı biçimde ya­vaşladı. Sektörün 2023 yı­lında 11 milyar dolarlık proje üstlendiği Rusya’da bu rakam geçen yıl 2,3 milyar dolara ve bu yılın ilk 5 ayında da 626 milyon dolara geriledi. Yurt dışı müteahhitlik hizmetle­rinde doğacak bu açığı, son dönemde ısınan siyasi iliş­kilere paralel artan sektörel temaslar neticesinde Suudi Arabistan’ın kapatması bek­leniyor. Ülkenin dünya de­vi şirketi Saudi Aramco’nun ilgisi, savaşın etkileri üzeri­ne yurt dışında yeni pazar ve proje arayışını hızlandıran Türk müteahhitlerin yüzünü güldürdü. Türkiye Müteah­hitler Birliği (TMB) üyeleri, Aramco yetkilileriyle 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde An­kara’da bir araya geldi. Yıllık 50 milyar dolarlık proje port­föyüne sahip Aramco, Türk müteahhitler için büyük bir iş potansiyeli taşıyor. Suudi Arabistan, genel olarak taah­hüt alanında yakın dönemde toplam 3 trilyonu bulacak dev yatırım portföyüyle bölgede öne çıkarken; Türk müteah­hitleri için ilk aşamada yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş po­tansiyeli barındırıyor.

“Sıkıntılar geride kaldı”

TMB ve Aramco işbirli­ğinde Ankara’da düzenlenen “Suudi Arabistan’da İş Fır­satları” konulu etkinliğe, 80 dolayında Türk müteahhit ve teknik müşavirlik firmasın­dan temsilciler katıldı. TMB Başkanı M. Erdal Eren,, Su­udi Arabistan’ın Türk müte­ahhitlerin yurt dışı faaliyet­lerinde yaklaşık 25 milyar dolar tutarındaki 386 proje ile altıncı ülke konumunda yer aldığını, iki ülke arasın­da yaşanan sıkıntıların geri­de kaldığını ve Aramco’nun yeni dönem projelerinde yer alarak Suudi Arabistan’ın kalkınma programlarına kat­kıda bulunmak istediklerini ifade etti.

Aramco Kıdemli Başkan Yardımcısı Abdulkarim A. Al-Ghamdi ise, Türkiye’nin başarılı bir geçmişe sahip bir­çok yetkin ve saygın müteah­hitlik firmasına ev sahipliği yaptığını, Aramco’nun he­deflerine ulaşmak için Türk müteahhitlik firmalarının uzmanlığından faydalan­mayı amaçladığını ifade et­ti. Al-Ghamdi, Aramco’nun petrol, doğal gaz, petro-kim­ya, enerji ve elektrik, altyapı ve konut projeleri gibi fark­lı alanları kapsayan bir pro­je portföyüne sahip bulundu­ğunu belirterek, önümüzdeki yakın dönemde başlatılması planlanan 100 milyar dola­rın üstünde projenin planla­ma sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Yurt dışından 5 ayda 6,5 milyar dolarlık proje

Türk müteahhitlik sektörünün ocak-mayıs döneminde yurt dışında üstlendiği proje tutarı 6,5 milyar dolar oldu. Bu yılın 5 ayında 96 proje üstlenilirken, projelerin ortalama bedeli ise 67,2 milyon dolar olarak hesaplandı. Yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972’den mayıs ayı sonuna kadar, 133 ülkede 479,5 milyar dolar değerinde 11 bin 745 proje üstlendi. 1972 yılından bugüne kadar üstlenilen projelerin ülkelere göre dağılımında Rusya yüzde 20,4’lük payla ilk sırada yer aldı. Söz konusu ülkede bugüne kadar 97,9 milyar dolarlık proje gerçekleştirildi. Suudi Arabistan pazarı da yüzde 5,2’lik pay ve 24,9 milyar dolarlık proje bedeliyle öne çıktı.