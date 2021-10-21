Rusya'daki nükleer santralde sızıntı tespit edildi

Rusya'nın güneyindeki Rostov Na-Donu kentinde bulunan Rostov Nükleer Santralinde buhar sızıntısı meydana geldi. Rus medyasında yer alan bilgilere göre, durumun fark edilmesi üzerine acil durum ilan edildi ve santral içerisinde güvenlik önlemleri başlatıldı. Santraldeki 3 ünitede çalışmalar devam ederken, arızanın meydana geldiği 2 numaralı ünitenin bakıma alındığı öğrenildi. Yaşanan buhar sızıntısının güvenlik tehdidi içermediği bildirilirken, santral içerisinde ve çevresinde yapılan ölçümler sonrası radyasyon seviyesi normal çıktı.



Santral yetkililerinden alınan bilgilere göre, buhar sızıntısıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan bir devlet yetkilisi, yaşanan olayın reaktör santraliyle ilgili olmadığının altını çizdi.