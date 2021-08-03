Rusya'daki orman yangınları 1 milyon hektarı geçti

Rusya Federasyonu Federal Orman Ajansından yapılan açıklamada, 2 Ağustos itibarıyla yaklaşık 830 bin hektar alanda devam ettiği bildirilen yangınların söndürülmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Son 24 saatte 40 noktadaki yangınların kontrol altına alındığı bilgisine yer verilen açıklamada, "3 Ağustos itibarıyla 222 noktada toplam 1 milyon 71 bin 845 hektar alanda orman yangınları devam ediyor. Yangınların 126'sı Yakutistan'da, 50'si ise İrkutsk bölgelerinde bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yangının söndürülmesi için yaklaşık 5 bin kişi ve yüzlerce aracın görev yaptığı kaydedildi.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Yakutistan’daki yangınla mücadele için bölgeye 109 ilave personel ve 16 adet araç gönderildiğini bildirdi.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde temmuzda başlayan yangınlarda bugüne kadar yaklaşık 1,3 milyon hektar ormanlık alan küle dönmüş, yetkililer bölgede acil durum ilan etmişti.