Rusya'daki veba şüphesi büyüyor: Trump Putin'le görüşecek

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki bir veba araştırma enstitüsünde çalışan kişinin nedeni henüz belirlenemeyen zatürre sonrası hayatını kaybetmesi, olası salgına ilişkin endişeleri artırdı.

Yerel kaynaklara göre İrkutsk bölgesinde 200 kişi karantinaya alındı. Rus yetkililer ise temaslılarda yüksek riskli başka bir bulaşıcı hastalık etkenine rastlanmadığını bildirdi. Ölümün kesin nedeni henüz kamuoyuna açıklanmazken Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Rusya'dan daha fazla bilgi talep etti.

Uzmanlar neden daha fazla veri istiyor?

Harvard Üniversitesi'nden Dr. Raj Panjabi, kamuoyuna açıklanan bilgilerle riskin kesin biçimde sınıflandırılmasının mümkün olmadığını belirtti. Uzmanlara göre ölümün arkasındaki patojenin belirlenmesi ve genetik analiz sonuçlarının paylaşılması, olası bulaşma riskinin anlaşılması açısından kritik önem taşıyor.

DSÖ küresel riski düşük görüyor

Mevcut bilgiler de küresel bir salgına işaret etmiyor. DSÖ, eldeki veriler doğrultusunda genel halk açısından riski düşük değerlendiriyor. Rus makamları da İrkutsk bölgesinde yakın dönemde doğrulanmış bir veba vakası bildirilmediğini belirtiyor. Bununla birlikte ölümün kesin nedeninin henüz açıklanmaması nedeniyle incelemeler sürüyor.

Trump Putin'le görüşecek

Gelişmeler ABD tarafından da takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Sibirya'daki şüpheli ölüm hakkında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "çok yakında" görüşeceğini açıkladı. Trump daha önce ABD'nin olayın araştırılması konusunda Rusya'ya yardım teklif ettiğini de belirtmişti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de İrkutsk'taki gelişmeleri takip ettiğini duyurdu. CDC, şu aşamada ABD'ye yönelik daha geniş bir tehdit bulunduğuna ilişkin gösterge olmadığını bildirdi. Şimdi gözler laboratuvar sonuçlarında.

Akciğer vebası nasıl bulaşıyor?

Veba, Yersinia pestis bakterisinin neden olduğu bulaşıcı bir hastalık. En ciddi türlerinden biri olan akciğer vebası, enfekte kişinin solunum yoluyla yaydığı parçacıklarla yakın temas halinde başka insanlara geçebiliyor. DSÖ'ye göre belirtiler çok hızlı ortaya çıkabiliyor. Yüksek ateş, halsizlik ve şiddetli solunum sorunlarının yanı sıra nefes darlığı, öksürük ve kanlı balgam görülebiliyor.