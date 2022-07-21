Rusya'dan 39 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avustralya'nın daha önce "Magnitskiy Yasası" çerçevesinde Rusya'ya yönelik yaptırım uyguladığı belirtilerek "Mütekabiliyet gereği, Avustralya'nın kolluk kuvvetleri, sınır servisi ve savunma sektörünün müteahhit şirketlerinin temsilcilerinden 39 kişi ek olarak ülkeye girişi yasaklı şahıs listesine alındı." ifadelerine yer verildi.

Sergey Magnitskiy'nin ölümü

Hermitage Capital Management Fonu avukatlarından Sergey Magnitskiy'nin, 2009'da Rusya'da gözaltındayken hayatını kaybetmesinin ardından ABD ve Avrupa ülkeleri, Rusya'nın gözaltı süresince gerekli önlemleri almadığını savunarak sorumlu bürokratların cezalandırılmasını istemişti.

Bu kapsamda 2012'de ABD'de kabul edilen Magnitskiy Yasası, insan hakları ihlallerinde bulunduğu belirtilen Rus bürokratların ABD'ye girişinin engellenmesi de dahil bir dizi yaptırım getirmişti.

Kongrenin 2016'da yaptığı düzenlemeyle söz konusu yasa, ABD yönetiminin dünyanın herhangi bir ülkesindeki insan hakları ihlalleri kapsamında ilgili kişi ve kurumlara yaptırım kararı alabilmesine imkan tanıyacak şekilde genişletilmişti.