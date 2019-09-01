Rusya'dan ABD'ye İdlib tepkisi

01 Eylül 2019

Rusya Savunma Bakanlığınca, ABD'nin Rusya veya Türkiye'ye bildirimde bulunmadan İdlib'e hava saldırısı yaptığı bildirildi.

Bakanlığın, Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, 31 Ağustos'ta Moskova saatiyle 15.00'te İdlib bölgesinde Maarrat Misrin ve Kafr Haya yerleşim birimleri arasına ABD'nin hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

ABD'nin saldırılarına maruz kalan yerleşim bölgelerinde çok sayıda zayiat ve yıkım meydana geldiği kaydedildi.

ABD'nin İdlib'de ateşkesin sürmesini tehlikeye attığı ve birçok alanda da ateşkesi bozduğu vurgulanan açıklamada, "ABD, İdlib'de planladığı eylemler hakkında Rus veya Türk tarafına bildirimde bulunmadığı için yapılan saldırılar, önceki tüm anlaşmaların ihlaline neden oldu." ifadelerine yer verildi.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde, dün sabah saat 06.00 itibarıyla Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle Suriye askeri birliklerinin ateşkes ilan ettiği hatırlatılan açıklamada, ateşkesin başlamasından itibaren Rus Hava-Uzay Kuvvetleri ve Suriye Hava Kuvvetlerinin İdlib üzerinde uçuşlarını sona erdirdiği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), "İdlib'in kuzeyinin terör örgütü El Kaide militanları için güvenli bölge haline geldiğini" gerekçe göstererek, bu noktaya yönelik hava saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA