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Rusya'dan ABD'ye Suriye'de 'devriye' suçlaması

Rusya, ABD'yi Suriye'de Rus devriyesini engellemeye çalışmakla suçladı.

Rusya'dan ABD'ye Suriye'de 'devriye' suçlaması
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Moskova, Washington'ın Rus aracıyla çarpışmada ABD birliklerinin yaralandığını açıklamasının ardından ABD askerlerini Suriye'de Rus devriyesini engellemeye çalışmakla suçladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov'un telefon görüşmesinde ABD'li mevkidaşını Rusya'nın Suriye'deki ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonu Rus devriyesinin hareketlerine dair bilgilendirdiğini söylediği belirtildi.

Washington, olayın Moskova ile anlaşmaya varılan güvenlik protokolünü ihlal ettiğini savundu.

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Kaynak: Reuters

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