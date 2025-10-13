Rusya'dan ABD'ye 'Tomahawk' tehdidi

ABD-Rusya arasındaki gerginlik devam ediyor.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Putin'in, Ukrayna'da devam eden savaşı sonlandırmak için anlaşmaya varmaması halinde, onun adına iyi şeyler olmayacağı" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

"Kiev değil ABD fırlatacak"

Trump'ın, Rusya'yı birçok kez bu konuda tehdit ettiğini ve "İki nükleer denizaltının gereken yere konuşlandırıldığı" yönünde açıklamalar yaptığını anımsatan Medvedev, "Tomahawk füzelerinin Kiev'in değil, ABD'nin fırlatacağını" savundu.

"Kötü sonuçlanabilir"

Medvedev, "Uçuş esnasında Tomahawk füzelerinin nükleer veya konvansiyonel olup olmadığını tespit etmek imkansız. Bu füzelerin sevkiyatı herkes için, özellikle de Trump için, kötü sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, eylül sonunda Amerikan Axios sitesine verdiği demeçte, ABD Başkanı Donald Trump'tan "Tomahawk" uzun menzilli füze yardımı istediğini belirtmişti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Fox News kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'nın bu talebini değerlendirdiklerini söylemişti.

Putin açıklama yapmıştı

Rusya Devlet Başkanı Putin, geçen hafta yaptığı açıklamada, ABD'nin Tomahawk seyir füzelerini Ukrayna'ya vermesi durumunda, Rusya'nın hava savunma sistemini güçlendireceklerini belirtmişti.

Trump da Putin'in, Ukrayna'da devam eden savaşı sonlandırmak için anlaşmaya varmaması halinde "onun adına iyi şeyler olmayacağını" belirterek, "Açıkçası, Rusya ile Tomahawk füzeleri hakkında görüşmem gerekebilir. Tomahawk füzelerinin kendilerine doğru fırlatılmasını isterler mi? Sanmıyorum" ifadelerini kullanmıştı.