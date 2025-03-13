Rusya'dan ABD’ye Ukrayna için yeni şartlar sunuldu! Barış görüşmeleri gündemde mi?

Rusya, Ukrayna ile süren savaşın sonlandırılması ve ABD ile ilişkilerin yeniden tesis edilmesi amacıyla Washington’a bir dizi talepte bulundu.

Reuters’a konuşan kaynaklara göre, Moskova’nın taleplerinin tam içeriği net olarak bilinmiyor. Kremlin’in, bu taleplerin kabul edilmesi durumunda Kiev ile barış görüşmelerine açık olup olmadığı da belirsizliğini koruyor.

Son üç hafta içinde Rus ve ABD’li yetkililerin hem yüz yüze hem de çevrim içi formatta bir dizi görüşme gerçekleştirdiği belirtiliyor. Kaynaklar, Rusya’nın taleplerinin geniş kapsamlı olduğunu ve daha önce Ukrayna, ABD ve NATO’ya ilettiği şartlarla benzerlik gösterdiğini aktardı.

Moskova’nın önceki talepleri

Rusya’nın daha önce öne sürdüğü şartlar arasında Ukrayna’nın NATO üyeliğinden vazgeçmesi, Ukrayna topraklarında yabancı askerlerin konuşlandırılmaması ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kırım ile dört bölgenin Rusya’ya ait olduğu yönündeki iddiasının uluslararası toplum tarafından tanınması yer alıyordu.

Ayrıca Kremlin, NATO’nun doğuya doğru genişlemesinin durdurulmasını ve savaşın "temel nedenleri" olarak gördüğü konuların ele alınmasını talep etmişti.

Putin’den yanıt bekleniyor

Diğer yandan, ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy’nin barış görüşmelerine zemin hazırlayacak bir adım olarak gördüğü 30 günlük ateşkes teklifine dair Rusya Devlet Başkanı Putin’den yanıt bekliyor.