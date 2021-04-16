Rusya'dan ABD'ye yaptırım misillemesi
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye yönelik yeni yaptırım kararları açıkladı. Rusya 10 ABD'li diplomatın sınır dışı edilmesine karar verirken, 8 ABD'li yetkilinin ülkeye girişini yasakladı.
ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına, Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye yönelik yeni yaptırım kararları açıkladı.
Buna göre, aralarında ABD Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Avril Haines, FBI Direktörü Christopher Wray, İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın da yer aldığı 8 ABD'li yetkilinin Rusya'ya girişi yasaklandı.
Rusya, 10 ABD'li diplomatın sınır dışı edileceğini duyururken, ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan'a Washington'a dönmesi tavsiyesinde bulundu.