Rusya’dan AB’ye uyarı: Varlıklara el konulursa acı verici yanıt veririz

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Avrupa Birliği’ne yönelik sert uyarıda bulundu. Zakharova, AB’nin dondurulmuş Rus varlıklarına doğrudan el koyma planlarını sürdürmesi halinde Rusya’nın “acı verici bir yanıt” vereceğini ifade etti.

Zakharova, AB içindeki bu tartışmaları kınayarak, böyle bir hamleyi “hırsızlık” olarak nitelendirdi ve “fonlarımızı almak için yasal bir yol bulunmadığını” savundu. AB’yi ayrıca Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın temel ilkelerine karşı “alaycı bir tutum” sergilemekle suçladı.

Komisyonun el konulan varlıklarla bağlantılı olarak önerdiği sıfır kuponlu tahviller konusunda da konuşan Zakharova, bu tahvillerin bir gün “Rus düşmanlığı müzesinde sergileneceğini” söyledi.