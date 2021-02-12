Rusya'dan AB'ye yaptırım uyarısı: İlişkileri koparmaya hazırız

Rusya ile Batı arasındaki ilişkiler, Rus muhalif Aleksey Navalni'nin tutuklanmasının ardından başlayan yaptırım ifadeleri nedeniyle yeniden baskı altında bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın canını acıtacak bir yaptırım getirilmesi durumunda Avrupa Birliği (AB) ile bağları koparmaya hazır olduğunu söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Moskova'nın yaptırımların tahribat yaratabileceği altyapıyı yenisiyle değiştirmeye hazır olması gerektiğini söyledi.

Avrupalı üç diplomat, AB'nin bu ay içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çevresindeki kişilere seyahat yasakları getirebileceğini ve bu kişilerin mal varlıklarını dondurabileceğini açıklamıştı.