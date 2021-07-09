Rusya'dan Afganistan açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus yetkililerin Taliban ile Afganistan'daki duruma ilişkin temaslarının gerekli olduğunu söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da Afganistan meselesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rus yetkililerin, Taliban heyeti ile Moskova'da görüştüklerini belirten Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu görüşmelerden haberdar olduğunu ifade etti.

Peskov, "Afganistan'da ve Afganistan-Tacikistan sınırında gelişen durum ışığında Taliban ile temaslar gereklidir." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ile Taliban heyetinin Moskova'da görüştüklerini açıklamıştı.

ABD'nin ülkeden çekilmesi ve Afganlar arası görüşmeler

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı ve Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü vermişti.

Taliban'ın taahhütleri arasında, El Kaide ve diğer militan grupların kontrolleri altındaki bölgede faaliyet göstermesine izin vermemek ve ulusal barış görüşmelerine devam etmek bulunuyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini duyururken Taliban ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçluyor.

Biden, Amerikan ordusunun Afganistan'daki görevinin 31 Ağustos'ta sona ereceğini açıklamıştı.

Eylül 2020'de Doha'da başlayan Afganlar arası yüz yüze görüşmelerde ise henüz önemli bir ilerleme sağlanamadı.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.