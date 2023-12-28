Rusya'dan Afrika'ya "bedelsiz" gübre

Uralchem Group'tan yapılan açıklamada, şirketin Afrika'ya yönelik beşinci defa olmak üzere, toplam 134 bin ton bedelsiz gübre sevk ettiği belirtildi.

Son olarak Nijerya'ya 34 bin ton gübre gönderildiği bilgisi verilen açıklamada, gübre yüklü geminin Letonya'daki bir limandan yola çıktığı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 27 Temmuz'da yaptığı açıklamada, bazı Afrika ülkelerine bedelsiz tarım ürünleri sevk edeceklerini söylemişti.

Rusya Tarım Bakanı Dmitriy Patruşev de 17 Kasım'da Afrika'daki bazı ülkelere tahıl sevkiyatının başladığını bildirmişti.