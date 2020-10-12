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Rusya'dan ateşkes açıklaması

Olayları yakından takip ettiklerini belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, Dağlık Karabağ'da tarafların ateşkese uymasının çok önemli olduğunu vurguladı.

Rusya'dan ateşkes açıklaması
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Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Dağlık Karabağ'da Rusya'nın girişimleriyle ilan edilen ateşkese tarafların riayet etmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Peskov Kremlin'in olayları yakından takip ettiğini söyledi.

Ateşkesin ilan edildiği cumartesi gününden itibaren Azerbaycan ile Ermenistan birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçluyor. 

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Kaynak: Reuters

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