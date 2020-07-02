Rusya'dan Ayasofya açıklaması

02 Temmuz 2020

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ayasofya’nın tekrar ibadete açılması gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik’e konuşan Zaharova, Ayasofya ile ilgili durumu yakından takip ettiklerini belirterek, “Bilindiği gibi bu kilise, karmaşık bir tarihe sahip Bizans mimarisinin eşsiz bir örneği. Halihazırda İstanbul’un başlıca anıtlarından biri ve her yıl Rusya dahil dünyanın her yerinden çok sayıda turist tarafından ziyaret ediliyor” ifadesini kullandı.

Son zamanlarda Türkiye’de Ayasofya’nın tekrar ibadete açılmasıyla ilgili tartışmaların etkinleştiğini gözlemlediklerini dile getiren Zaharova, “Prensip olarak, bu kilisenin evrensel bir miras olarak olağanüstü kültürel ve tarihi öneminden hareket ediyoruz. Ayasofya, UNESCO dünya miras listesinde yer alıyor ve biz, güvenliğin ve erişebilme özelliğinin korunması dahil bu statüsüyle ilgili tüm taleplere uyulacağından hareket ediyoruz” dedi.

Zaharova, “Bu sıra dışı anıtın statüsüne ilişkin tüm kararların dengeli olmasını, bu sorunun inanlar için yüksek hassasiyeti, bilinen dinler arası bağlamı ve UNESCO Dünya Mirası anıtlarının yönetimi alanında mevcut uluslararası yasal düzenlemelerin dikkate almasını bekliyoruz” diye ekledi.