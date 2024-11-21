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Rusya’dan barış mesajı: Müzakerelere açığız

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduklarını belirterek, "Gerçekçi ve politik olmayan her türlü girişimi değerlendirmeye hazırız" açıklamasında bulundu.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Moskova yönetiminin barış müzakerelerine açık olduğunu vurgulayan Zaharova, “Gerçekçi ve politik olmayan her türlü girişimi değerlendirmeye hazırız” dedi.

Ülkenin çıkarlarının öncelikli olduğunu dile getiren Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

Bir kez daha vurgulamak isterim: Anahtar kelime ülkemizin menfaatleri, sahadaki mevcut durum ve ilgili anlaşmalara uyumun garanti altına alınmasıdır” 

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