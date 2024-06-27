Rusya'dan 'Batı' kararı: İlişkileri düşürme fikri masada

Kremlin, Rusya'nın ABD ve müttefiklerinin Ukrayna savaşına daha fazla müdahil olması nedeniyle Batı ile diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürmeyi değerlendirdiğini ancak henüz bir karar alınmadığını açıkladı.

Açıklamayı yapan Kremlin Sözcüsü Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada "Diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme konusu, dostça olmayan ya da düşmanca tezahürlerle karşılaşan devletler için standart bir uygulamadır" dedi.

Peskov sözlerine şu şekilde devam etti:

"Batı'nın Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla müdahil olması nedeniyle Rusya Federasyonu, Batı'nın Ukrayna krizine bu tür düşmanca müdahalesine karşılık vermek için çeşitli seçenekleri değerlendirmekten başka bir şey yapamaz"

Peskov bu konuda henüz bir karar alınmadığını ve Rusya'nın Batı'ya yanıt vermenin farklı yollarını değerlendirdiğini söyledi.